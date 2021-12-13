Год Тигра: Три мясных блюда на Новый год, которые принесут удачу в дом 3 13.12.2021, 14:25

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Несколько интересных рецептов.

Менее месяца остается до нового 2022 года, символом которого станет Водяной Тигр. Естественно, многие хозяйки уже начали подготовку к празднику с составления вкусного и разнообразного меню. Так как тигр - это хищное животное, на столе должно быть много различных мясных блюд. «Апостроф» подобрал для вас несколько рецептов, которые помогут задобрить покровителя года.

Стейк на гриле

Ингредиенты: свинина или говядина (900 г), помидор (2-3 шт.), лук (1 шт.), чеснок (2-3 зубчика), соль, перец, оливковое масло.

Приготовление:

Чтобы получить расположение Водяного Тигра, астрологи советуют поставить на стол большие куски мяса, а затем разрезать их. Поэтому приготовим сочный стейк, который достаточно просто сделать даже в домашних условиях, имея сковороду гриль или электрогриль.

Чеснок чистим от шелухи, нарезаем достаточно крупно.

Говяжью или свиную вырезку промываем под проточной водой и нарезаем кусочками толщиной 2 см. Выкладываем мясо на бумажные полотенца, чтобы впиталась вся влага.

Затем кладем мясо, предварительно посыпав его специями, в специальный пакет-слайдер, добавляем туда несколько пластин чеснока и закрываем. Маринуем его минимум 2 часа, а лучше оставить в холодильнике на всю ночь.

Помидоры и лук споласкиваем в воде, нарезаем колечками и отправляем в электрогриль. Жарим около 1-2 минуты до образования румяной корочки, затем убираем. Можно также разнообразить подачу кабачками, баклажанами, перцем и грибами на гриле.

Замаринованное мясо выкладываем на гриль, выбираем нужную степень прожарки и томим в соответствии с инструкцией. Снимаем и выкладываем на блюдо с овощами, а затем подаем к столу.

То же самое можно сделать и на сковороде гриль, прожарив мясо с каждой стороны по 3-5 минут.

Мясо по-французски с картофелем

Ингредиенты: свинина (500 г), лук (2-3 шт.), картофель (1 кг), сыр (200-250 г), растительное масло, майонез, соль, молотый перец.

Приготовление:

Противень для выпечки смазываем растительным маслом.

Картофель промываем в проточной воде, чистим, режем аккуратными пластинами. Солим, перчим и выкладываем тонким слоем на противень.

Лук очищаем от шелухи, нарезаем кольцами и выкладываем поверх картофеля.

Мясо промываем, нарезаем кубиками – примерно 2*2 см, также выкладываем на противень, солим, перчим. Смазываем все майонезом и посыпаем натертым сыром.

Выпекаем в разогретой до 180°С духовке 45 минут – 1 час.

Мясной пирог

Ингредиенты для теста: сметана (1 стакан), майонез (1 стакан), мука (1 стакан), яйца (3 шт.), разрыхлитель (12 г), соль.

Ингредиенты для начинки: фарш из курицы, свинины или телятины (300 г), репчатый лук (1 шт.), сыр (200 г), соль, специи.

Приготовление:

В миске смешиваем сметану с майонезом, добавляем яйца, разрыхлитель и соль. Тщательно перемешиваем. Затем просеиваем туда муку и замешиваем тесто.

Форму для выпечки смазываем маслом и присыпаем мукой или манкой.

Лук чистим от шелухи и нарезаем полукольцами.

Выкладываем тесто в форму, сверху высыпаем подготовленный фарш со специями, а на него – нарезанный лук. Сверху посыпаем натертым сыром.

Выпекаем в разогретой до 180°С духовке около 30 минут. Затем вынимаем, даем пирогу остыть и подаем к столу.

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