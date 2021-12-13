Клубы Месси и Роналду встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов

Клубы Месси и Роналду встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов4
- 13.12.2021, 14:46
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Определились все 16 участников соревнования.
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает sports.ru.
Сформировавшиеся пары:
«Бенфика» (Португалия) – «Реал Мадрид» (Испания)
«Вильярреал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)
«Атлетико» (Испания) – «Бавария» (Германия)
«Зальцбург» (Австрия) – «Ливерпуль» (Англия)
«Интер» (Италия) – «Аякс» (Нидерланды)
«Спортинг» (Португалия) – «Ювентус» (Италия)
«Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция)
«Пари Сен-Жермен» (Франция) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
Команды, указанные слева, проведут первые матчи 1/8 финала на своих полях. Первые матчи запланированы на 15-16 и 22-23 февраля 2022 года, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта.