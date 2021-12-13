На дороге с таксистом из девяностых 2 Telegram-канал «СерпомПо»

13.12.2021, 15:05

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Вот она – демонстрация внутренней психологической неуверенности в себе.

Вождям прошлой страны было проще – они меньше говорили на публику. В основном официальными докладами. Поэтому понять их внутреннее состояние из-за забора оттесанных фраз было почти невозможно.

Владимир Путин в тизере фильма «Новейшая история» на канале «Россия 24» говорит о себе в 90-е годы: «Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было».

Вот она – демонстрация внутренней психологической неуверенности в себе перед лицом волнующейся народной массы, все больше зажимаемой тяжелыми условиями жизни, бесправием, давлением властей по любому поводу – от политических до санитарных.

Хочется сказать: «Не верьте тому, что говорят о дворцах и моей роскошной жизни. Я не элитный. Я такой же, как вы. Один из вас. Подрабатывал извозом, был таксистом». Садитесь в это такси по дороге из «бандитского Петербурга». Улыбнитесь шоферу. Счетчик включен, обнулен и снова включен. Пурга за окном. Пути не видно. Поехали.

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