Минчанка притворилась, что отправила деньги квартирному аферисту, — что из этого вышло 2 13.12.2021, 16:20

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Снимать квартиру не глядя - плохая идея.

В начале декабря журналисты имели удовольствие пообщаться с квартирным аферистом, который под видом собственника сдает квартиру в центре города по «сладкой» цене и на странных условиях. История классическая: «в очереди толпа», «ради вас не поеду», «сдам только по предоплате». Конечно, после того как очарованные фотографиями квартиранты в спешке переводят деньги, ни о каких метрах речи уже не идет. Но, к счастью, все больше людей понимают: снимать квартиру не глядя и отправлять деньги незнакомцам — плохая идея. Читательница Onlíner Алина поделилась с нами тем, как прошло общение с так называемым «арендодателем». Диалог получился забористый!

На повестке дня все та же квартира со свежим ремонтом в центре города (ну, собственно, а зачем другая, если и эта цепляет?).

В редакцию не раз писали люди, которые купились на это объявление, были и те, кто перевел деньги аферисту, но (ура!) большинство потенциальных арендаторов ловушку обошли стороной. Не повелась на «сладкое» предложение и минчанка Алина. Девушка поделилась своим опытом общения с квартирным аферистом, чтобы предупредить людей об опасности.

— Бороться с мошенниками их же методами очень весело, жаль только, что это ничего практически мне не дает. Хотелось бы, чтобы эта статья избавила большинство от подобной ошибки. Наивных хватает, к сожалению, — пояснила она.

Надо сказать, разговор получился самую малость резкий, но поучительный. Минчанка притворилась, что отправила деньги. Вот что из этого вышло:

Резюмируем: будь как Алина и не дай себя обмануть. Отметим, что изображение «героя» скрыто в целях безопасности, поскольку на аватарке могло использоваться фото непричастного к делу человека. Также в объявлении могут фигурировать фотографии чужой квартиры.

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