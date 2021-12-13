Названы самые полезные зимние ягоды 1 13.12.2021, 15:21

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Лучшим природным источником витамина С являются ягоды.

Зимой нашему организму особенно нужен витамин С, потребность в нем в холодное время года и сезон ОРВИ может возрастать в десятки раз. Лучшим природным источником витамина С являются ягоды, пишет healthinfo.ua.

Клюква

Ценный источник антиоксидантов и витамина С. Ягода повышает защитные силы организма, укрепляет иммунитет, препятствует возникновению и развитию раковых клеток, благоприятно влияет на здоровье мочеполовой и пищеварительной систем. Клюква хорошо хранится в свежем виде. Ягоду едят в свежем виде, а также добавляют в десерты, блюда из мяса и птицы.

Шиповник

Настоящий подарок осени. В нем содержится гораздо больше витамина С, чем в лимонах. Именно этот витамин укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма простудным и инфекционным заболеваниям. Регулярное употребление шиповника укрепляет и тонизирует организм, повышает концентрацию внимания, позитивно влияет на работу кишечника, печени, почек и желудка. Особенно полезен напиток на основе шиповника.

Он повышает защитные силы организма и служит отличной профилактикой простуды и гриппа. Суточная норма для взрослых составляет два стакана чая из шиповника, а для детей — один стакан.

Облепиха

Отличное противовоспалительное средство, помимо витамина С еще эта ягода содержит витамины А и Е. Они не только укрепляют ткани, но и улучшают обмен веществ. Из облепихи также получается вкусный чай.

Гранат

Это поистине царский плод, который способствует пищеварению. Порция зерен граната в 100 г обеспечивает 12% дневной нормы витамина С, 16% витамина К и 10% фолиевой кислоты. Плюс ко всему зерна граната является отличным источником пищевых волокон. Именно поэтому этот плод врачи рекомендуют употреблять зимой, чтобы повысить защитные свойства организма.

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