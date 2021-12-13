Российский экономист: Страшилки Лукашенко ни на кого не действуют 3 13.12.2021, 15:29

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Его угрозы уже практически не влияют на рынок.

Директор Фонда энергетического развития, экономист Сергей Пикин прокомментировал lenta.ru угрозы Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу из-за санкций. По его словам, эти угрозы — «обычная страшилка, которая ни на кого особенно не действует».

Экономист отмечает, что Лукашенко собирается перекрыть трубопровод, принадлежащий «Газпрому», а значит ему придется считаться с мнением Москвы. По мнению Пикина, даже в случае, если Лукашенко решится на такой шаг, никаких глобальных потерь от этого Россия не понесет, поскольку транзит через Беларусь не является основным.

«Основной — это «Северный поток», потом — украинский, потом Турция, и только на четвертом месте — Беларусь и Польша. Причем объемы заполняемости трубы сейчас составляют порядка 30 процентов от пропускной способности, так что газопровод и не загружен. Потому в случае, если Лукашенко все же что-то перекроет, Европа, конечно, чуть-чуть испугается, но большого урона это не нанесет», — сказал он.

Экономист считает, что на заявления Лукашенко реагируют все меньше и меньше, и его угрозы уже практически не влияют на рынок.

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