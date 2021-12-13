Баба Лида — всё 23 Telegram-канал «Ник и Майк»

13.12.2021, 15:26

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Лидия Ермошина

Не выдержала такого груза.

Хунта продолжает «перетрахивать» кадры в преддверии возможного референдума. Да, и Синепалый сегодня проговорился, что все электоральные кампании будут зависеть от «ситуации в стране».

Баба Лида давно просилась на покой, но найти такого же проверенного, но менее запойного кадра было непросто. Под тем же Карпенко не раз шаталось министерское кресло, а в министерстве уже несколько раз разливали шампанское, но каждый раз оказывалось, что преждевременно.

На посту «министра безобразования» Карпенко запомнился развалом системы в результате проведения уравнительных реформ. Для школьного образования была избрана модель - мы всех уравняем по минимальному стандарту, чтобы «городские» не зазнавались. Объясняли это тем, что нельзя допускать неравенства между выпусками сельских школ и элитных гимназий.

В реальности школьная программа переписывалась по указке высокопоставленных родителей, в том числе ученика №1, которые не могли усвоить предлагаемый материал. В актив Карпенко может записать разве что строительство студенческой деревни. В общем, его не вспомнят добрым словом, как того же Петра Бригадина, который недавно ушел из жизни. Скорее даже просто не вспомнят.

При этом системно исполнителен и так же системно мстителен. Систему фальсификации знает не понаслышке, ибо опирается она как раз на тех самых безвольных и затюканных учителей. В общем, идеальный кадр. Вопрос только один. И тот риторический. Неужели разваленной системы образования недостаточно в биографии?

Теперь еще все последствия в виде социально-политического кризиса с большим количеством человеческих жертв придется принять на совесть. Баба Лида и то не выдержала такого груза. Запила так, что реанимировать к редким появлениям на публике устали.

Смена губернаторов - мера вынужденная и перезревшая. Шерстнева собирались убрать давно, так как запомнился... Да ничем, кроме гантелей и не запомнился. Витебск традиционно в отстающих регионах. Как ты банкротов на бумаге не объединяй в холдинги и прочие интеграционные (наверное, все же интегрированные?) лучше на практике не становится. Если сложить два нуля, то ноль и получится.

Заяц, непотопляемая жертва обос*анных коров, также не мог похвастаться особыми успехами на Могилевщине. Но здоровье подвело, теперь будет приводить его в порядок в Совете Республики.

Перестановки вынужденные и демонстрирующие, что ресурс хунты исчерпан. Они невероятно устали. Только не могут понять, что причина их усталости - они сами. Они не могут ничего развивать, а только уничтожать и сражаться со своим народом за свое кресло. Чтобы система хоть как-то держалась, в регионы высылаются все новые и новые силовики.

Кстати, завод в Миорах - наглядная демонстрация того, как «крэпкия хозяйственники» отжимают бизнес, а он отказывается работать без менеджмента и почему-то разваливается.

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