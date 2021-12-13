В Эстонии отказались восстанавливать памятник Петру I

В Эстонии отказались восстанавливать памятник Петру I23
- 13.12.2021, 15:41
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Раньше он стоял в Таллинне.
Власти столицы Эстонии, города Таллинн отказались восстанавливать памятник Петру I, стоявший на главной площади Вабадузе.
Об этом сообщает «Интерфакс».
«Восстановление памятника Петру I на площади Вабадузе не входит в план действий городской управы», — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт в ответ на соответствующий вопрос депутата Марта Хельме.
Памятник Петру I возвели в Таллинне 29 сентября 1910 года на Сенном рынке (ныне площадь Вабадузе). Со временем его снесли.