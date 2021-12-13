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Урсула фон дер Ляйнен объявила об утверждении плана помощи для демократической Беларуси

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  • 13.12.2021, 15:48
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Урсула фон дер Ляйнен объявила об утверждении плана помощи для демократической Беларуси
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Bloomberg

Об этом глава Еврокомиссии заявила во время встречи со Светланой Тихановской.

Светлана Тихановская провела встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщается в ее Telegram-канале. 28 мая фон дер Ляйен объявила Тихановской об утверждении Плана помощи ЕС для демократической Беларуси в размере 3 миллиардов евро.

Светлана Тихановская на встрече рассказала о планах демократических сил на ближайшее время и транзитный период. После личной встречи с Тихановской глава Еврокомисии заявила о всесторонней поддержке белорусов и выделении дополнительных 30 миллионов евро на помощь гражданскому обществу.

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