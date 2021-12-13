На границе Беларуси и ЕС очередь из фур превышает четыре тысячи 2 13.12.2021, 15:58

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иллюстационное фото

Настоящий коллапс, растянувшийся на недели.

По данным Пограничного комитета из Беларуси в сторону Латвии стоит очередь из 1210 фур, на Литву направляется 1845 машин, а на польскую территорию не могут попасть 1520 большегрузов.

Эта ситуация со временем значительно не улучшается. 7 декабря Пограничный комитет Беларуси утверждал, что только три из девяти европейских пунктов пропуска выполнили договоренности об оформлении грузовиков за прошедшие сутки. С начала декабря очереди из фур стали больше еще на 20%.

Самым загруженным остается литовское направление. Пограничный комитет пишет, что за сутки через «Мядининкай» (с белорусской стороны – «Каменный Лог») в Литву въехали только 248 фур, что в два раза меньше пропускной способности пограничного перехода. Всего на литовском направлении выезда ожидают почти 2200 фур.

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