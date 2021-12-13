Илон Маск стал человеком года по версии Time 2 13.12.2021, 16:06

Илон Маск

В этот раз на звание претендовали 54 кандидата.

Редакция американского журнала Time назвала победителя в номинации «Человека года» в 2021 году. Им стал глава Tesla и SpaceX Илон Маск, пишет RTVI.

В этот раз на звание «Человека года» по версии Time претендовало 54 кандидата. Помимо Маска, в списке претендентов оказались главы государств, общественные организации, политики, спортсмены, артисты, главы и основатели крупных корпораций. В частности, в перечень кандидатов вошли оппозиционный российский политик Алексей Навальный, американский лидер Джо Байден, певица Бритни Спирс, экоактивистка Грета Тунберг и другие.

В сентябре редакция Time также включила российского оппозиционера в список ста самых влиятельных людей 2021 года. Издание отнесло Навального к категории «Кумиры» (Icons), в которой также представлены принц Гарри и его супруга Меган Маркл, певицы Бритни Спирс и Долли Партон, теннисистка Наоми Осака и другие. Сопроводительный текст о Навальном написал глава Совета «Фонда защиты прав человека» Гарри Каспаров. Политик оказался не единственным россиянином в списке Time: в него также включили канадско-российского программиста, создателя блокчейн-платформы Ethereum Виталика Бутерина – он вошел в категорию «Новаторы» (Innovators).

История номинации

«Человека года» американский журнал Time и его читатели выбирают с 1927 года. Фото победителя размещают на обложке декабрьского выпуска. Первым этого звания удостоился американский летчик ,Чарльз Линдберг, который в одиночку пересек Атлантический океан. В разные периоды существования номинации «Человек года» этот титул присуждался Франклину Рузвельту (1932, 1934, 1941), Елизавете II (1952), Никите Хрущеву (1957) и другим.

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