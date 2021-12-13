Три оригинальных салата на Новый год: чем заменить «Оливье» 4 13.12.2021, 16:17

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Удивите свою семью.

Всего месяц остается до окончания этого года, а это значит, что многие хозяйки уже начали подготовку к праздникам. Первым пунктом в длинном списке дел перед наступлением нового 2022 года, символом которого будет черный водяной Тигр, естественно идет составление вкусного меню. «Апостроф» решил упростить вам эту задачу и подготовил несколько рецептов салатов, которыми вы можете заменить приевшиеся «Шубу» и «Оливье».

Салат с куриным филе

Ингредиенты: куриное филе (200 г), картофель (3 шт.), свежий огурец (1 шт.),куриные яйца (2 шт.), красный репчатый лук (0,5 шт.), укроп (1 пучок), майонез (3 ст. л.), соль, перец черный молотый, специи для курицы (по желанию), яйца перепелиные для декора (3-4 шт.).

Приготовление:

Куриное филе промываем под проточной водой, нарезаем небольшими ломтиками, добавляем специи по вкусу и обжариваем на сковороде с растительным маслом. Затем нарезаем мелким кубиком.

Куриные яйца отвариваем в подсоленной воде вкрутую (около 10 минут после закипания). Оставляем их остывать в холодной воде, а потом режем кубиком.

Перепелиные яйца также отвариваем – после закипания их необходимо держать в воде около 3-5 минут. Затем вынимаем их и ждем, пока остынут.

Картофель моем, чистим от шелухи. Нарезаем очень мелкой соломкой и обжариваем до золотистой корочки на хорошо разогретой сковороде – так, чтобы он был хрустящим. После этого выкладываем его на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Если на это нет времени, жареный картофель можно заменить на готовые чипсы.

Лук очищаем от шелухи и мелко рубим ножом. Свежий огурец промываем под проточной водой и нарезаем кубиком.

Зелень промываем в воде, выкладываем на бумажные полотенца и мелко режем.

Смешиваем в салатнике нарезанные ингредиенты: куриные яйца, филе, огурец и лук. Заправляем майонезом и перемешиваем, формируя горку и делая небольшое углубление. Сверху посыпаем нарезанной зеленью и выкладываем в углубление очищенные перепелиные яйца. Вокруг посыпаем жаренным картофелем или чипсами.

Салат из морепродуктов с авокадо

Ингредиенты: "Морской коктейль" (300 г), авокадо (1 шт.), помидоры (2 шт.), руккола (50 г), листья салата (20 г), лимонный сок (2 ст. л.), оливковое масло (2 ст. л.), сушеный орегано (1 ч. л.).

Приготовление:

Морепродукты чистим и отвариваем в подсоленной воде около 2-3 минут или обжариваем на хорошо разогретой сковороде.

Авокадо промываем, разрезаем и удаляем косточку, чистим и нарезаем средними дольками.

Помидоры моем, по желанию снимаем кожицу – для этого на них необходимо сделать несколько надрезов и обдать кипятком. Нарезаем соломкой.

Листья салата и рукколу ополаскиваем в холодной воде, откидываем на дуршлаг, затем ждем, пока вода стечет. Выкладываем на несколько минут на бумажные полотенца, а затем режем или рвем руками.

Выкладываем в большую тарелку все подготовленные ингредиенты, сбрызгиваем соком лимона и заправляем оливковым маслом.

Салат из печени трески

Ингредиенты:помидор (2 шт.), редиска (2-3 шт.), огурец (1 шт.), зеленый лук (3 стебля), консервированная печень трески (1 банка), соевый соус (2 ст. л.), соль, перец, зелень.

Приготовление:

Помидоры, огурец и редиску промываем под проточной водой, затем вытираем насухо. Нарезаем их средним кубиком.

Зеленый лук и зелень ополаскиваем в воде, затем выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впиталась лишняя влага. Рубим мелко.

С печени трески сливаем жир, достаем печень и режем ее небольшими кусочками.

Смешиваем все ингредиенты в салатнике и заправляем соевым соусом, а затем посыпаем нарезанной зеленью.

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