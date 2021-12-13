В Литве предложили запретить транзит белорусских товаров 5 13.12.2021, 16:43

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Литва может наложить санкции на продукцию из Беларуси.

Правительству и Сейму Литвы предлагают наложить санкции на импортируемую из Беларуси, закупаемую напрямую или поставляемую косвенно из этой страны продукцию. Это также предотвратило бы транзит удобрений «Беларуськалия» через территорию страны, сообщает Delfi.

В пятницу Министерство транспорта и коммуникаций зарегистрировало законопроект о применении экономических и иных санкций в отношении Беларуси, необходимых для обеспечения национальной безопасности.

По заявлению министерства, закон направлен на обеспечение интересов безопасности Литвы и общественности, которые нарушаются из-за гибридной агрессии, осуществляемой Беларусью.

Если закон будет принят, правительство установит продолжительность действия санкций, порядок их отмены, продления, а также исключения и действия, которые обязаны предпринимать или не могут предпринимать физические и юридические лица.

США ввели санкции в отношении «Беларуськалия» в августе и до 8 декабря предоставили компаниям срок для завершения сделок. В начале декабря в расширенных санкциях США оказался и экспортер продукции «Беларуськалия» — «Белорусская калийная компания». Сделки с ней должны быть завершены к 1 апреля следующего года.

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