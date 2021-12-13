ЕС ввел санкции против российской ЧВК «Вагнера» 13.12.2021, 17:23

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Кремль использует группу наемников, имеющую финансовые связи с Пригожиным - давним другом Путина.

Евросоюз ввел санкции в отношения четырех юридических и восьми физических лиц, которые, как полагают в Брюсселе, связаны с "группой Вагнера", передает ВВС.

Западные страны считают, что Кремль использует группу наемников, имеющую тесные финансовые связи с давним другом президента России Путина Евгением Пригожиным, в качестве рычагов влияния в международных конфликтах.

Имена лиц и компаний, попавших под ограничения, пока не называются. Подробности будут опубликованы в официальном журнале ЕС, санкции вступят в силу после публикации.

Меры включают заморозку активов компаний и граждан в западных странах, а также запрет на зарубежные поездки в ответ на деятельность ЧВК "Вагнер" в Сирии, Украине и Африке.

Нынешние рестрикции введены год спустя после того, как Брюссель ввел персональные санкции против Евгения Пригожина, которого в прессе часто называют "поваром Путина" за его тесные связи с Кремлем.

Ранее в этом году министр обороны Франции Флоренс Парли предостерегла власти Мали от заключения сделки с российской охранной компанией "ЧВК Вагнера". Франция, которая опасается, что Москва усиливает свое влияние в странах Африки, говорит что, нанимая "вагнеровцев", Мали осложнит французские антитеррористические операции в этой стране.

"Сейчас "Группа Вагнер" действует в Сирии, Ливии, Украине, где подрывает территориальную целостность, и эти люди причастны к грубым нарушениям прав человека", - заявил в интервью агентству Рейтер высокопоставленный чиновник, знакомый с решением Евросоюза.

Евросоюз также ввел санкции в отношении властей Мали, которые будут направлены на лиц, сотрудничающих с "группой Вагнера", мешая тем самым властям Франции обеспечивать порядок в стране.

Французские официальные лица заявляют, что военная хунта, захватившая власть в Мали, обращается за помощью к наемникам "Вагнера" в попытке удержаться у власти после переходного периода, который должен закончиться после президентских выборов и выборов в законодательные органы 27 февраля 2022 года.

Путин говорил в декабре 2018 года, что российские частные военные подрядчики имеют право работать и преследовать свои интересы в любой точке мира, до тех пор пока они не нарушают российские законы.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан называет группу "компанией русских наемников, которые ведут войну по доверенности за счет России" и добавляет, что даже если Россия это отрицает, она никого не обманет.

По словам источника Рейтер, ответственного за мониторинг ситуации в Западной Африке, в Мали присутствуют не менее тысячи наемников из "группы Вагнера".

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