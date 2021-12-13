Какая погода ждет белорусов на неделе? 13.12.2021, 17:38

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Прогноз погоды на 14-16 декабря.

14 декабря (вторник) погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по юго-востоку, а днем по северо-западу скажется влияние малоактивных фронтальных разделов, пишет pogoda.by.

Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку, а днем местами по Гродненской области пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах республики прогнозируется туман, гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, днем с переходом на юго-западный слабый. Температура воздуха в течение суток -5..+1°С, ночью при прояснениях до -7°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

15 декабря (среда) скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0.. -5°С, при прояснениях до -8°С, максимальная днем -2.. +3°С.

16 декабря (четверг) погоду обусловят атмосферные фронты и теплая воздушная масса, распространяющаяся с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Временами осадки, в основном дождь. Местами туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер западной четверти умеренный, по северной половине порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2.. +3°С, максимальная днем +1.. +6°С.

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