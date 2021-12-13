Российский фондовый рынок ушел в «минус» 1 13.12.2021, 17:50

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Российский рынок акций падает на фоне геополитической напряженности.

Российский фондовый рынок ушел в "минус" 13 декабря. Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 3700 впервые с 20 июля. Индекс Мосбиржи снизился до 3696,84 пункта (- 1,65%), индекс РТС – до 1587,75 пункта (- 1,51%). Стоимость большинства "голубых фишек" резко упала, сообщает smotrim.ru.

Так, подешевели акции Ozon (- 1,7%), "Северстали" (- 5%), ВТБ (- 3%), "Газпрома" (- 2,5%), "Интер РАО" (- 2,6%), "Яндекса" (- 2,4%), АФК "Система" (- 2,4%), "АЛРОСА"(- 2,2%), Сбербанка (- 1,4%), "Татнефти" (- 2,2%), "Лукойла" (- 1,2%), "Норникеля" (- 1,4%), "РусГидро" (- 1,2%), "Сургутнефтегаза" (- 0,9%), "Газпром нефти" (- 0,9%), "НОВАТЭКа" (- 0,9%), "Роснефти" (- 0,7%).

Напомним, что ранее главы МИД стран G7 предупредили Россию о серьезных последствиях в случае ее нападения на Украину.

Между тем стоимость февральского фьючерса на нефть Brent выросла на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 (+ 0,12%) до $75,24 за баррель.

Стоимость январского фьючерса на нефть WTI поднялась на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,09 (+ 0,13%) до $71,76 за баррель. На прошлой неделе Brent подорожала на 7,5%, WTI – на 8,2%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 14 декабря, составляет 73,4107 руб. (- 19,52 коп.), официальный курс евро – 82,866 руб. (- 24,98 коп.).

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