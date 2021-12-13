Гомельчанину в прединсультном состоянии присудили три года «домашней химии» за одно слово

Гомельчанину в прединсультном состоянии присудили три года «домашней химии» за одно слово1
- 13.12.2021, 18:01
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Александру Юранову - 57 лет, у него третья нерабочая группа инвалидности.
В Гомеле обвиняемому с инвалидностью в прединсультном состоянии присудили три года "домашней химии" за одно слово в "Одноклассниках", сообщает spring96.org. Приговор объявили 9 декабря.
Судебное заседание возглавлял судья Шершнев, сторону гособвинения представлял прокурор Фартушняк. Подсудимый свои права на суде пытался защитить самостоятельно.
Известно, что обвиняемому Александру Юранову 57 лет, у него третья нерабочая группа инвалидности. Мужчина ухаживает за почти слепым 83-летним отцом, а незадолго до суда он отказался от госпитализации в связи с прединсультным состоянием, так как хотел лично участвовать на судебном заседании по своему делу.
Мужчину обвиняют в том, что весной 2020 года под фотографией сотрудника милиции Войнича, которая было размещена в соцсети "Одноклассники", он оставил комментарий из одного слова. Обвинение в «публичном оскорблении должностного лица» (ст. 369 УК РБ) Александру Анатольевичу предъявили еще в марте этого года.
Потерпевший сотрудник милиции подал гражданский иск о взыскании с Юранова компенсации морального вреда в размере 1 500 рублей. В своем заявлении он написал, что оставленный обвиняемым комментарий причинил ему сильные моральные страдания.
Во время судебного заседания судья настоял, чтобы у обвиняемого все же был адвокат. Специально для Александра Юранова он подчеркнул, что услуги защитника будут бесплатными — тот согласился.
Судебное заседание возобновили несколько часов спустя — после того, как к Александру Юранову приехал адвокат. Сразу после этого прокурор выдвинул ходатайство о продолжении заседания в выездном формате — в здании РОВД Железнодорожного района Гомеля в присутствия зрителей.
Александр Юранов высказался против выездного заседания. Его адвокат также счел судебное заседание в предложенном прокурором формате нецелесообразным.
Несмотря на это, суд удовлетворил ходатайство прокурора, поэтому судебное заседание продолжилось в РОВД Железнодорожного района Гомеля. В тот же день суд объявил решение по делу Александра Юранова.
Мужчину признали виновным и присудили ему три года “домашней химии”. Компенсацию морального вреда потерпевшему суд постановил возместить в полном объеме — выплатить 1500 рублей милиционеру плюс 87 рублей госпошлины.
Интересно, что в качестве зрителей на показательном судебном заседании, в основном, были люди, уже имевшие проблемы с законом и состоящие на различных учетах. Присутствовали даже журналисты "Первого канала" Гомельского телевидения, но снимали только зрителей, так как на съемку других участников судебного процесса у них не было разрешения.