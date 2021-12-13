Год Тигра: Каким знакам зодиака 2022-ой принесет удачу 2 13.12.2021, 18:15

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Астрологи говорят, что Тигр принесет массу перемен.

Новый 2022 год изменит к лучшему жизнь представителей трех знаков зодиакального круга. Тигр принесет успех Ракам, Львам и Водолеям, пишет «Апостроф».

Рак

Рожденные под этим созвездием могут довериться своей интуиции, которая приведет их к карьерному росту. Астрологи советуют не погружаться в работу целиком и не забывать о близких людях, которые нуждаются в заботе, внимании и душевном тепле.

Лев

Представители этого знака Зодиака будут вознаграждены успехом в профессиональной сфере. Их ждет интересное предложение от руководства. Личная жизнь тоже порадует романтикой, а одиночки наконец встретят свою половинку.

Водолей

Звезды сулят Водолеям движение вверх по карьерной лестнице, которое улучшит их финансовое положение. При этом личная жизнь также будет на высоте – удастся укрепить отношения со своим партнером, а одинокие Водолеи наконец обретут любовь.

Названы нечаканы напой для паляпшэння працы сэрца і падвышэння гемаглабіну

Ён таксама садзейнічае ачышчэнню арганізма.

У большасці гародніны ёсць нямала карысных уласцівасцяў, якія дапамагаюць падтрымоўваць здароўе арганізма. Пры гэтым капуста - адзін з лідараў ва ўзроўні карысці сярод гародніны. А яе адвар, на думку спецыялістаў, максімальна просты ў прыгатаванні і засцерагае ад таксінаў, што спрыяе паляпшэнню здароўя.

Аб карысці адвару з белакачаннай капусты паведамляе Planet Today. Адзначаецца, што рэчывы, якія змяшчаюцца ў самой капусце, валодаюць моцнымі антыаксідантнымі ўласцівасцямі. Тым самым яны паляпшаюць зрок і наладжваюць працу сэрцава-судзіннай сістэмы. Але менавіта яе адвар валодае найбольшай колькасцю карысных уласцівасцей, чым якія-небудзь стравы на аснове капусты.

Сярод карысных уласцівасцяў капуснага адвару спецыялісты выдзяляюць рэгуляцыю працы кішэчніка, якая дапамагае пазбягаць раку тоўстай кішкі, паляпшэнне працы сэрца і павышэнне гемаглабіну, а таксама ачышчэнне арганізма ад таксінаў. Акрамя таго, адвар здольны здымаць запаленні і дапамагаць лячыць хваробы дыхальных шляхоў.

Напой рыхтуецца ўсяго за некалькі мінуць, але яго наступны карысны эфект на арганізм чалавека можа дадаць некалькі гадоў жыцця.

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