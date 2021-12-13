Минздрав Латвии стимулирует бустерную вакцинацию старшего поколения 13.12.2021, 18:26

Почему людям старше 60 лет важно получить дополнительную дозу вакцины против коронавируса?

Жителям Латвии от 60 лет и старше нужно предлагать подарочную карту в аптеке стоимостью в 50 евро за то, что они сделали бустерную дозу вакцину от Covid-19. Такая идея содержится в информационном докладе "О вакцинации от Covid-19 в 2022 году", подготовленном Министерством здравоохранения, сообщает rus.delfi.lv.

По расчетам Минздрава, такая мера потребует финансирование в объеме 23,725 млн евро.

Планируется, что человек в возрасте от 60 лет и старше, получивший бустерную дозу, или делегированный им представитель, сможет использовать разовую подарочную карту для покупки лекарств или медицинского оборудования в сети латвийских аптек.

Минздрав подчеркивает, что именно жителям в возрасте от 60 лет важно получить бустерную дозу, чтобы снизить риски госпитализации, тяжелого течения заболевания. Тем более, что первичная иммунизация полученными ранее вакцинами не обеспечивает оптимальную защиту.

Как уже сообщалось, привитые от Covid-19 жители старше 60 лет уже получают ежемесячное пособие в размере 20 евро в месяц с ноября этого года до конца марта 2022 года. Это пособие было введено, чтобы стимулировать вакцинацию, и одновременно помочь людям в возрасте с оплатой повысившихся из-за роста цен на энергоресурсы коммунальных платежей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».