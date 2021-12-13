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Тела погибших мигрантов доставили в аэропорт Минска

  • 13.12.2021, 18:39
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Тела погибших мигрантов доставили в аэропорт Минска

Понесет ли режим Лукашенко наказание за смерти завезенных в страну мигрантов?

В Сети появилось видео транспортировки тел мигрантов в аэропорт Минска.

Напомним, миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей обострился 8 ноября. Тогда на белорусско-польской границе скопилось несколько тысяч человек, желающих попасть в страны Европы. Они разбили лагерь у пограничных заграждений и совершали ежедневные попытки нелегального пересечения границы под прикрытием лукашенковских силовиков. Позже режим Лукашенко организовал перемещение мигрантов в транспортно-логистический центр в Гродно.

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