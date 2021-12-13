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В Смоленске «заминировали» отделение белорусского посольства

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  • 13.12.2021, 19:16
  • 3,410
В Смоленске «заминировали» отделение белорусского посольства

Из здания посольства эвакуировали людей.

13 декабря неизвестный «заминировал» отделение посольства Беларуси в Смоленске. Из здания посольства эвакуировали людей, сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на информированный источник.

На улице Бакунина, где находится отделение посольства, работали кинологи с собаками, сообщает smolnarod.ru.

Опасных предметов не было обнаружено. Информация о минировании оказалась ложной.

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