В Смоленске «заминировали» отделение белорусского посольства

В Смоленске «заминировали» отделение белорусского посольства4
- 13.12.2021, 19:16
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Из здания посольства эвакуировали людей.
13 декабря неизвестный «заминировал» отделение посольства Беларуси в Смоленске. Из здания посольства эвакуировали людей, сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на информированный источник.
На улице Бакунина, где находится отделение посольства, работали кинологи с собаками, сообщает smolnarod.ru.
Опасных предметов не было обнаружено. Информация о минировании оказалась ложной.