Умер режиссер «Ассы» Сергей Соловьев 1 13.12.2021, 19:23

4,266

Сергей Соловьев

Ему было 78 лет.

В Москве на 78 году жизни умер кинорежиссер, народный артист России Сергей Соловьев. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам собеседника «Интерфакса», режиссер умер в результате тяжелой болезни.

В январе 2020 года Соловьев попал в больницу. Ему поставили диагноз «инфильтрат нижних конечностей» и провели операцию.

Сергей Александрович Соловьев родился 25 августа 1944 года. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1969 году начал работать на «Мосфильме», дебютировав как режиссер в том же году двумя новеллами по рассказам Чехова в киноальманахе «Семейное счастье».

Наиболее известные его работы — «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «Одноклассники», «Мелодии белой ночи».

Фильм «Асса» стал одним из ярких событий в культурной жизни СССР времен перестройки и культовым для советского рок-движения: в нем звучали композиции «Аквариума», «Кино», «Браво». В фильме участвовал также Виктор Цой с песней «Перемен».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».