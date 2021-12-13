В Минздраве заявили, что «омикрон» в Беларуси «не выявлен» 4 13.12.2021, 19:38

Пиневич заявил, что ищет его «всеми усиленными способами».

В Беларуси не ожидается значимых изменений в эпидемиологической обстановке из-за коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Дмитрий Пиневич.

По словам Дмитрия Пиневича, система здравоохранения должна быть готова к любому развитию событий.

— Да, мы готовимся, безусловно, но мы не ожидаем сколь-либо значимых изменений в эпидемиологической обстановке, — добавил он.

Пиневич заверил, что «омикрон» в Беларуси не выявлен.

— На сегодняшний день омикрон-штамм коронавируса в Беларуси пока не выявлен. Мы его ищем всеми усиленными способами. Мы видим из открытых источников, что этот штамм вызывает заболевание не тяжелее, чем штамм «дельта». Он распространяется быстрее, говоря простым языком, но при этом тяжесть его заболевания не выше, чем дельта-вируса. Об этом говорят исследования, — рассказал Пиневич.

Глава Минздрава также сообщил, что сейчас госпитализируют с ковид-пневмониями 30% от того числа, что фиксировалось на пике заболеваемости последней волны.

Дмитрий Пиневич также рассказал, что в рамках «союзного государства» обсуждается вопрос создания общей базы вакцинированных граждан Беларуси и России. Первый шаг в данном направление уже сделан — это внедрение взаимного признания тестирования в приложении «Путешествую без COVID-19». По словам Дмитрия Пиневича, «второй этап — признание сертификатов и третий — общая база обмена данных, которая позволит решать эти вопросы гораздо более оперативно».

Он также рассказал, что сейчас идут переговоры с производителями других российских вакцин об организации их производства на белорусских предприятиях.

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