Режим запретил физлицам торговать на рынках без документов на товар 13.12.2021, 20:01

Фото: onliner.by

Продавцы должны иметь подтверждение, что продукция выращена на земельном участке в Беларуси.

Правительство Беларуси изменило решение «О функционировании рынков». Теперь чтобы продавать свой собственный товар, торговцы должны иметь подтверждение, что продукция выращена на земельном участке именно в Беларуси. Документ вступил в силу с момента его опубликования.

Согласно обновленному постановлению «О функционировании рынков», торговцы должны получить в местном исполнительном и распорядительном органе подтверждение, что реализованная продукция выращена на земельном участке именно в Беларуси. Без справки теперь нельзя продавать овощи и фрукты, в том числе в переработанном виде, – варенье, компоты, джемы, продукцию растениеводства, любые молочные и кисломолочные продукты, мед, а также продукцию животноводства.

Администрация рынка может расторгнуть договор о предоставлении торгового места для торговца, если не будет этой справки.

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