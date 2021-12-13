Началось серийное производство электрогрузовика Tesla Semi 5 13.12.2021, 20:04

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Пока мелкими партиями.

Электрический тягач Tesla Semi засняли на заводе в Неваде во время испытаний. Небольшой ролик был опубликован на YouTube. Утверждается, что на видео - серийная версия электрического грузовика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Сойера Мерритта.

Испытания электрического грузовика Tesla Semi удалось снять на камеру дрона. Автор видео Сойер Мерритт утверждает, тесты проводились на заводе компании в Неваде – грузовик проводил некоторые базовые тесты включая ускорение, торможение, развороты и круги.

Пока мелкими партиями: началось серийное производство электрогрузовика Tesla Semi

Мерритт утверждает, что мелкосерийное производство Tesla Semi на предприятии уже стартовало. Правда, о массовом производстве речь пока не идет – оно начнется лишь в следующем году.

Предполагается, что речь идет о небольшой партии машин, которые предназначаются для PepsiCo. Ранее глава этой компании Рамон Лагуарта заявил, что его компания получит грузовики еще до конца года. Ситуация получила скандальное продолжение, потому что глава Tesla Илон Маск тут же опроверг слова топ-менеджера.

В состав силовой установки машины войдут четыре электродвигателя, до 100 км/ч грузовик сможет ускориться всего за 5 секунд. Благодаря модернизированным аккумуляторам, электрический тягач Tesla Semi может проезжать без подзарядки до 1 тысячи километров. Ранее эта цифра составляла от 500 до 800 км.

Пока мелкими партиями: началось серийное производство электрогрузовика Tesla Semi

Прототип новинки дебютировал еще в ноябре 2017 года. Первоначально планировалось, что большегруз встанет на конвейер в 2019-м, однако после этого дата начала серийного производства не раз откладывалась.

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