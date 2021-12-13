Боррель: Теперь проблемы у Лукашенко 7 13.12.2021, 20:21

18,684

Жозеп Боррель

ЕС продолжает поддерживать белорусский народ.

Евросоюз считает, что справился с миграционным кризисом на границе с Беларусью, и «теперь проблемы у Лукашенко». Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Посредством дипломатических усилий мы смогли остановить через Беларусь к границам ЕС потоки мигрантов, которые были обмануты пустыми обещаниями. Лукашенко не добился своей цели, и теперь проблемы у него, — сказал он. — Эта ситуация показала, что мы едины и можем достигнуть результатов. Я удовлетворен».

Боррель в очередной раз подчеркнул, что ЕС продолжает поддерживать белорусский народ и демократическую Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».