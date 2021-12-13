Турецкая лира обвалилась до нового минимума 13.12.2021, 20:31

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Лира подешевела сразу на 7%.

Турецкая лира установила новый исторический минимум, упав утром в понедельник, 13 декабря до 14,99 за доллар. При этом лира подешевела сразу на 7%, сообщает Deutsche Welle.

В течение дня лира немного отыграла падение и закрепилась на отметке 14,33 к доллару, но стоимость валюты продолжает колебаться.

Отмечается, что только за последний месяц лира потеряла почти 30% стоимости и более 43% с начала года. Годовая инфляция по итогам ноября составила 21,3%, снизив покупательную способность турок.

Как пишет издание, падение лиры вызвано ожиданием очередного снижения на этой неделе на 1 п.п. до 14% учетной ставки центробанком, что участниками рынка расценивается как продолжение вмешательства президента страны Реджепа Эрдогана в политику регулятора.

Сам Эрдоган, который однажды назначил своего зятя министром финансов, считает, что снижение процентных ставок является ключевым фактором экономического роста. Он также утверждает, вопреки распространенному экономическому мнению, что высокие процентные ставки способствуют инфляции. Большинство центральных банков снижают процентные ставки, чтобы попытаться стимулировать рост, если инфляция низкая, и повышать их, если они считают необходимым сдерживать инфляцию.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отреагировало на отказ Центробанка повышать учетную ставку и снизило до "негативный" прогноз по кредитным рейтингам Турции. Долгосрочные рейтинги остались на прежнем уровне: В+ по обязательствам в иностранной валюте и ВВ- в национальной.

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