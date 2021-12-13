Российский рынок рухнул на фоне угрозы санкций 13.12.2021, 20:47

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Размахивание военной дубиной стоило российским компаниям $32 млрд капитализации.

Пережив в ноябре сильнейшее с начала пандемии падение, российский рынок акций не сумел нащупать «дно», передает finanz.ru.

Три недели попыток отскока закончились новой распродажей, охватившей бумаги от «голубых фишек» до «второго эшелона» и уронившей фондовые индексы до минимумов за полгода.

На торгах в понедельник индекс МосБиржи, включающий акции 43 крупнейших российских компаний, обвалился на 3,67%, до худшего значения с конца мая - 3618 пунктов.

Индекс РТС упал еще на 4%, а с ноября, когда сообщения о российских танках близ Донбасса заполнили западные СМИ, теряет уже 26%. Четыре месяца роста рынка, или 32 млрд долларов в пересчете на капитализацию, распродажа спалила за пять недель.

«Виновата исключительно политика, она руководит экономикой, - говорит главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. - Падение <…> связано с опасением обострения внешнеполитических конфликтов, в частности, с Украиной, плюс к этому добавляется возможность появления новых антироссийских санкций, которые могут ударить по банковской системе».

На фоне угроз отключить Россию от SWIFT и ограничить конвертацию рубля, прозвучавших из Вашингтона после саммита Джо Байдена и Владимира Путина, акции госбанков возглавляют гонку вниз. Сбер подешевел на 5% в понедельник и 27% с начала октября Акции ВТБ пережили сильнейшее за полгода падение - на 5,02% - и переписали минимумы с апреля.

Акции «Газпрома» упали на 4,4% после заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о несоответствии «Северного потока-2» нормам Евросоюза и невозможности его одобрения в нынешнем виде.

Бумаги «Роснефти» потеряли 4,31%, «Северстали» - 6,81%, «Россетей» - 5,28%, «Акрона» - более 10%.

Изменение геополитической обстановки остается «ключевым фактором для российских активов», констатирует Елена Кожухова, аналитик «Велес Капитала».

Хотя США отказались от санкций против российских олигархов и Nord Stream 2 в проекте оборонного бюджета, разрядки в отношениях не произошло: российские войска остаются близ Донбасса, а российский МИД щедро сыпет угрозами вплоть до ядерной войны.

Если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, которые заключаются в том, чтобы подписать документ о непринятии в НАТО Украины и других стран на восточном фланге, «последует военный ответ» и «будет новый виток конфронтации», заявил в понедельник РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Днем ранее Рябков пригрозил США повторением «Карибского кризиса», когда мир висел на волосок от обмена ударами между крупнейшими ядерными державами.

И хотя бытует мнение, что размахивание военной дубиной является лишь переговорной тактикой Кремля, шантаж иногда может зайти слишком далеко. «Россия сейчас находится в таком возбужденном состоянии относительно военных конфликтов, что одно неумное действие или провокация на границе могут стоить рынку многих миллиардов капитализации, и логично уходить в защитные активы, которыми банки и госкомпании ни в коем случае не являются», - говорит Антонов.

То, как падает рынок, наводит на мысль, что российские бумаги продает кто-то очень крупный, отмечает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

Не исключено, что на рынок с продажами пришли глобальные инвесторы - об этом свидетельствует тот факт, что динамика снижения усилилась в промежутке с 14-15 часов по московскому времени, указывает главный аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов.

Встреча Байдена с Путиным, видимо, не смогла разрешить неопределенность, а геополитический фон остается негативным, констатирует Коган.

Консервативные настроения инвесторов могут продолжить придавливать российский рынок акций и в течение завтрашнего дня - в направлении зоны 3500-3600 пунктов по индексу МосБиржи, прогнозирует главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

«Однако рынок уже выглядит сильно просевшим», продолжает он, и в случае отсутствия новой порции санкционного негатива можно ожидать робких покупок с ростом к 3700 пунктов.

«Продажи акций российских эмитентов еще не прекратились, - уверен Блинов. - Как минимум до решения ФРС США по ключевой ставке в среду вечером, говорить о том, что российский рынок акций будет следовать за ростом на Уолл-Стрит, не приходится». Следом за акциями ослабеть может и рубль, считает Коган: если продают нерезиденты, то покупать валюту они, скорее всего, будут не моментально, поэтому не исключено, что «реакция рубля на всю эту историю может быть отложенной на день-другой».

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