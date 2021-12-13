Российский самолет сменил курс из-за неопознанного судна

Российский самолет сменил курс из-за неопознанного судна6
- 13.12.2021, 21:02
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На борту находилось более 160 пассажиров.
В России летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет сменил маршрут, чтобы не столкнуться с неизвестным воздушным судном. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ на официальном сайте.
"Стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбург в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна", – говорится в сообщении.
На борту лайнера находилось более 160 человек.
Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить об обстоятельствах этого инцидента, сообщает пресс-служба.
Издание "АиФ" пишет, что нештатная ситуация произошла в небе в 50 км от берега. Самолет "Уральских авиалиний" скорректировал свой курс над Черным морем, когда в небе появилось другое неопознанное судно, а после смены курса борт благополучно приземлился в аэропорту Сочи, пишет издание.