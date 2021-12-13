закрыть
13 декабря 2021, понедельник, 22:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Почти 11 тысяч мигрантов попало в Германию через Беларусь

6
  • 13.12.2021, 21:16
  • 3,414
Почти 11 тысяч мигрантов попало в Германию через Беларусь
иллюстрационное фото

В последние недели поток мигрантов уменьшился.

С начала года в Германию через Беларусь пробрались 10 918 мигрантов.

Немецкая полиция отмечает, что в последние недели поток мигрантов уменьшился. За последнюю неделю в ФРГ через Беларусь и Польшу попали 84 человека.

С января по июль в Германию попало 26 человек с белорусским следом, в августе – 474, в сентябре – 1 903. В октябре в ФРГ через Беларусь попало рекордное количество нелегальных мигрантов – 5 285. В ноябре их число уменьшилось до 2 849.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как создать рычаги давления на режим
Как создать рычаги давления на режим Артем Черников
Сэнсы жыцця
Сэнсы жыцця Мікола Статкевіч
Взрастим дуриан в своем коллективе!
Взрастим дуриан в своем коллективе! Ирина Халип
Про нас с вами и их с ними
Про нас с вами и их с ними Андрей Санников