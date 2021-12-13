Почти 11 тысяч мигрантов попало в Германию через Беларусь

Почти 11 тысяч мигрантов попало в Германию через Беларусь6
- 13.12.2021, 21:16
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В последние недели поток мигрантов уменьшился.
С начала года в Германию через Беларусь пробрались 10 918 мигрантов.
Немецкая полиция отмечает, что в последние недели поток мигрантов уменьшился. За последнюю неделю в ФРГ через Беларусь и Польшу попали 84 человека.
С января по июль в Германию попало 26 человек с белорусским следом, в августе – 474, в сентябре – 1 903. В октябре в ФРГ через Беларусь попало рекордное количество нелегальных мигрантов – 5 285. В ноябре их число уменьшилось до 2 849.