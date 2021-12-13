Лукашенко заявил о планах создать с Путиным новый «Советский Союз» 31 13.12.2021, 21:26

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Узурпатор заявил, что союз России и Беларуси будет мощнее Евросоюза.

Об этом Таракан заявил телерадиокомпании TRT, выдержки из которого публикует БелТА.

«Этот союз (России и Беларуси - ред.) будет более продвинутым и стабильным», - сказал Лукашенко.

Он пояснил, что при создании этого союза учтут все ошибки Евросоюза и возьмут на вооружение положительный опыт европейцев. Лукашенко также вспомнил о Советском союзе.

«Мы ведь вышли из единого государства - из Советского Союза. И мы многое уже там попробовали», - сказал он.

Лукашенко добавил, что при создании союза России и Беларуси нужно оставить положительное из советского прошлого. По его словам, это сделает новое объединение более мощным, продуманным и продвинутым.

Говоря о сроках создания союза России и Беларуси Лукашенко отметил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным не ставят перед собой никаких сроков - 2025, 2030 или какой-нибудь год. «Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы», - резюмировал он.

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