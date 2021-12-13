Стала известна причина смерти режиссера Соловьева 3 13.12.2021, 22:10

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Сергей Соловьев

Сергей Соловьев скончался в возрасте 77 лет.

Режиссер Сергей Соловьев умер от сердечного приступа, сообщили РБК во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК).

Соловьев скончался в возрасте 77 лет.

Соловьев родился 15 августа 1944 года в Кеми Карело-Финской ССР. В 1969 году он завершил обучение на режиссерском факультете ВГИКа, после чего 18 лет работал на киностудии «Мосфильм», занимаясь написанием сценариев для документальных и художественных фильмов. Его дебютными работами стали новеллы «От нечего делать» и «Предложение» по рассказам драматурга Антона Чехова, обе вышли в 1969 году.

За работу над картиной «Сто дней после детства» Соловьев получил премию «Серебряный медведь» Берлинского международного кинофестиваля. За фильм «Чужая белая и рябой» его наградили специальным призом жюри Венецианского фестиваля.

Среди работ режиссера — «Асса», «Нежный возраст», «О любви», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом».

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