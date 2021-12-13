Новогодний сюрприз готовит минская налоговая для таксистов 3 13.12.2021, 22:20

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Сюрприз может случиться и для зарубежных служб такси.

Минская налоговая требует от Google удалить из PlayMarket такси-приложение «Maxim», которое работает в 22 странах.

О своём запросе сообщило у себя в телеграм-канале Управление оперативных мероприятий налоговой по Минску. Налоговики не смогли вычислить «беспризорную белорусскую дочку Maxim» — и пожаловались в Google.

«Мы трижды писали по месту нахождения владельца, в Курганскую область, РФ, и каждый раз от владельца торговой марки приходили ответы, что мол “знать не знаю, кто у вас в Беларуси людей возит под шильдой “Maxim”. Да, права на использование наименования передавал, но к перевозке пассажиров отношения не имею и каким-либо доходам», — говорится в информации ведомства.

Налоговики сообщают: «Мы работаем в этом направлении на нескольких правовых фронтах и уже близки к открытию. Как мы это будем делать, пока секрет, но водителям фирм однодневок работающих с on-line сервисами, будет сюрприз. Это мы не пугаем, а вежливо и заблаговременно информируем».

Сюрприз может случиться и для зарубежных служб такси, которые используют приложение «Maxim», — если в Google пойдут навстречу минской налоговой. В описании сервиса в GooglePlay сказано, что он работает в 22 странах.

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