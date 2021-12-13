Шарангович в качестве меры предосторожности отстранен от тренировок «Нью-Джерси»1
- 13.12.2021, 22:22
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В этом сезоне белорусский хоккеист набрал 9 баллов в 23 матчах НХЛ.
Защитник «Нью-Джерси» Кристиан Ярош внесен в ковид-протокол и не тренировался с клубом в понедельник днем, передает «Трибуна».
Белорусский нападающий Егор Шарангович также был отстранен от тренировок в качестве меры предосторожности. В настоящее время он не в ковид-протоколе, передает пресс-служба «Нью-Джерси».
Тест на COVID-19 форварда показал отрицательный результат, сообщает журналистка Аманда Штайн.
В этом сезоне Шарангович набрал 9 (4+5) баллов в 23 матчах НХЛ.