В Минске задержали директора компании Aivitam

В Минске задержали директора компании Aivitam1
- 13.12.2021, 23:08
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Дмитрий Досов — венчурный инвестор и ИТ-предприниматель.
В Минске силовики задержали директора компании Aivitam 49-летнего Дмитрия Досова.
Видео с его «признаниями» появилось в провластных телеграм-каналах.
Как пишет dev.by, информации о том, где сейчас находится ИТ-предприниматель и венчурный инвестор, нет. Досов как-то рассказывал, что его компания «создает стартапы с нуля» для дальнейшей продажи «стратегическому инвестору».