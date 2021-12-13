В Минске задержали директора компании Aivitam 1 13.12.2021, 23:08

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Дмитрий Досов

Дмитрий Досов — венчурный инвестор и ИТ-предприниматель.

В Минске силовики задержали директора компании Aivitam 49-летнего Дмитрия Досова.

Видео с его «признаниями» появилось в провластных телеграм-каналах.

Как пишет dev.by, информации о том, где сейчас находится ИТ-предприниматель и венчурный инвестор, нет. Досов как-то рассказывал, что его компания «создает стартапы с нуля» для дальнейшей продажи «стратегическому инвестору».

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