Физлицам запретили торговать рассадой и саженцами 4 13.12.2021, 23:16

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От них требуют открыть ИП и грозят рублем.

В Беларуси ввели новшества по продаже семян, саженцев и рассады растений. С 15 ноября реализовывать их могут индивидуальные предприниматели и юрлица, а физические лица — нет. Физлицам, чтобы получить разрешение на такую торговлю, нужно открыть компанию или регистрировать ИП. Если этого не сделать и продолжить торговать, то «светит» штраф — 870 рублей (30 базовых величин). Эту информацию подтвердили в пяти районных госинспекциях по семеноводству, карантину и защите растений. Рассказываем подробнее про изменения.

На изменения по продаже семян, рассады, саженцев обратили внимание наши читатели. Один из них написал в районную госинспекцию по семеноводству, карантину и защите растений и спросил, что изменилось для физических лиц. Если коротко, то ему ответили, что с 15 ноября физлицам запретили продажу сельскохозяйственных растений, в том числе саженцев, рассады, луковиц, декоративных растений.

«У меня у знакомой частный дом с теплицей. Она продает весной рассаду помидоров, перцев, лук-севок. Все выращено на своем участке. Из нового закона следует, что ее теперь будут штрафовать. Какой будет порядок продажи семян ИП на рынках? Как новый закон повлияет на интернет-магазин семян и саженцев, например?» — задает вопросы еще одна читательница.

Про какой закон речь

Речь про Закон «О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений» № 102-З, который официально опубликовали еще 13 мая, но вступил в силу он через 6 месяцев — с 15 ноября. В Минсельхозпроде поясняли, что одно из основных изменений — из списка производителей семян сельскохозяйственных растений исключили физлиц, которые не зарегистрированы индивидуальными предпринимателями. «Требования закона не будут распространяться на физических лиц, занимающихся семеноводством сельскохозяйственных растений для собственных нужд и не преследующими при этом цели извлечения прибыли», — уточняли в ведомстве.

Что попало под запрет

Корреспондент Zerkalo.io как физлицо позвонил в пять районных госинспекций по семеноводству, карантину и защите растений, где подтвердили информацию про изменения по продаже семян, рассады, саженцев.

— В законе написано, что заниматься реализацией семян посадочного материала физические лица не могут, это могут делать только ИП и юрлица, — сказали в одной из инспекций. — Луковичное, цветочное — ничего нельзя продавать, нужно оформлять ИП. Рассаду комнатных цветов тоже нельзя продавать без ИП, это тоже приравняли к семенам. Как и рассаду уличных цветов.

В двух инспекциях пояснили, что по нынешним правилам физлицам с 15 ноября нельзя продавать без регистрации ИП или юрлицо семена, рассаду, саженцы любых сельскохозяйственных растений. Об этом также сообщила районная газета «Горецкий вестник» со ссылкой на местную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений. «Реализация семян сельскохозяйственных растений физическими лицами, не являющимися субъектами семеноводства сельскохозяйственных растений, запрещена», — уточняет газета.

Немного нудных подробностей про новый закон

Читаем закон № 102-З, который заработал с 15 ноября. Под сельскохозяйственными растениями чиновники понимают зерновые, зернобобовые, кормовые, технические, масличные, картофель, овощные, бахчевые, плодовые, ягодные, лекарственные, цветочные и другие растения, которые используют в сельском хозяйстве.

При этом под семенами сельскохозяйственных растений чиновники подразумевают семена, саженцы, плоды, части сложных плодов, соплодия, луковицы, клубни, меристемные материалы (проще говоря, черенки. — Прим. ред.) и другие генеративные и вегетативные части сельскохозяйственных растений, которые предназначены для размножения таких растений.

«Может люди будут возмущаться». Какие еще изменения могут ввести чиновники

По нынешним правилам, которые заработали с 15 ноября, как уточняют специалисты, физлицам также нельзя торговать без оформления ИП рассадой овощей. Но по этим позициям чиновники планируют ввести изменения и разрешить их реализацию, уточнили в инспекции.

— Есть проект проект постановления, который еще не утвержден. Надеемся, что к концу недели его утвердят, в нем пропишут, что попадает под эту реализацию. В нем прописано, что овощная рассада не подпадает под ограничение, — рассказали специалисты.

Речь в том числе про рассаду капусты, перца, томатов. Их намерены разрешить продавать физлицам без оформления ИП.

— Этот закон только вышел, все дорабатывается. Что в законе написано… Может люди будут возмущаться, может будет что-то меняться, — сказали в одной из инспекций.

Нам не удалось найти в открытом доступе проект постановления, которым хотят разрешить продавать рассаду овощей.

Как конкретно будут работать эти новшества, в инспекциях затрудняются ответить (хотя новшества уже работают почти месяц). Специалисты говорят, что для них самих много нового. Но ожидается, что помимо сбора за ИП физлица также будут платить за обращения в госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений, чтобы получить документы на семена, рассаду, саженцы.

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