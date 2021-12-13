Ночью во вторник в Беларуси будет до -7 градусов 13.12.2021, 23:28

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Преимущественно без осадков.

Во вторник, 14 декабря, в Беларуси преимущественно без осадков. Ночью мокрый снег и дождь возможны по Гомельской области, а днем местами по Гродненщине. Синоптики предупреждают о тумане и гололеде в отдельных районах, о гололедице, которая местами сохранится на дорогах.

Температура воздуха в течение суток составит от -5 градусов до +1 (при прояснениях — до -7). В Минске в ночные часы — 2-4 мороза, в дневные часы — от 0 до -2.

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