Ночью во вторник в Беларуси будет до -7 градусов
- 13.12.2021, 23:28
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Преимущественно без осадков.
Во вторник, 14 декабря, в Беларуси преимущественно без осадков. Ночью мокрый снег и дождь возможны по Гомельской области, а днем местами по Гродненщине. Синоптики предупреждают о тумане и гололеде в отдельных районах, о гололедице, которая местами сохранится на дорогах.
Температура воздуха в течение суток составит от -5 градусов до +1 (при прояснениях — до -7). В Минске в ночные часы — 2-4 мороза, в дневные часы — от 0 до -2.
Прогноз погоды по областным центрам Беларуси на предстоящую ночь и следующий день 14 декабряhttps://t.co/jc2UKJtEVu#Белгидромет #прогнозпогоды #Минск #Гродно #Гомель #Витебск #Брест #Могилев #Беларусь #снег #метель #дождь #синоптики #град #облачно #спрояснениями #ветер #туман pic.twitter.com/5NjTmxCPqg— Белгидромет (Belhydromet) (@belgidromet) December 13, 2021