«Лукашенко должен много бегать, чтобы оставаться на месте» 2 13.12.2021, 23:32

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Белорусский режим безвозвратно утратил свою легитимность.

После фальсификации президентских выборов и беспрецедентного по жестокости подавления народных протестов режим Лукашенко оказался в международной изоляции, пишет «Голос Америки».

Но «Лукашенко хотел, чтобы его рассматривали как лидера, с которым будет разговаривать Запад, и по этой причине ему казалось, что есть прямой смыл организовать искусственный кризис», - продолжает мысль Аркадий Мошес.

В отличие от других миграционных кризисов, нынешний имел совсем другую природу: это была операция в рамках гибридной войны. «Совсем другое дело, когда в процесс вмешивается авторитарное государство, которое имеет мощные спецслужбы и собственную авиакомпанию, летающую практически так часто и туда, куда это потребуется», - добавляет эксперт.

Операция, реализованная Беларусью, «работала на российский нарратив в отношении Запада, и с точки зрения российских пропагандистов - казалась беспроигрышной. Ведь если ЕС примет мигрантов, вся история, конечно, будет подана так, что они, мол, «слабаки», не в состоянии защитить свои границы, не могут обеспечить самостоятельно свою безопасность, и должны передать ряд вопросов «на аутсорсинг»: сесть договариваться с нами. Если же они откажутся принять мигрантов, то значит будут заклеймены, как жестокие и бесчеловечные люди»: Москве не впервой навешивать ярлык «фашиста» на прозападно ориентированных политиков и движения в Восточной Европе, считает эксперт.

«В этом искусственном кризисе PR-составляющая изначально была очень сильной, потому что кризис на границе с Беларусью усиливал те посылы, которые исходили из России в отношении Запада в течение многих лет, - заключает Аркадий Мошес. – Москва хотела продать себя как всем нужного посредника между Западом и Лукашенко. Там рассуждали: рано или поздно европейцы приедут в Москву с просьбой о помощи, как приезжали раньше. Звонок канцлера Ангелы Меркель Путину действительно состоялся, но в целом этот сценарий не сработал: вместо того, чтобы принимать беженцев, европейская дипломатия стала активно работать со странами, которые были источниками миграции: с Ираком, Сирией и Турцией. И смогли убедить их поставить заслон торговле людьми, организованной Беларусью».

И тогда Москва, получив некоторые результаты (в том числе и плату за услуги от Лукашенко в виде запоздалого признания оккупации Крыма), решила не идти до конца: несколько дистанцировалась от кризиса. «Россия не хочет, чтобы этот конфликт стал слишком важным элементом ее отношений с Западом».

Что же будет дальше? «Беларусь не станет вести переговоры с Западом о более доверительных отношениях. Наоборот, Лукашенко, вероятно, попытается изобрести что-то еще, чтобы оказать давление на Запад. И ответ на это должен быть еще более жестким и твердым, чем в случае с последним миграционном кризисом», - заключает Аркадий Мошес.

«Белорусский режим безвозвратно утратил свою легитимность, протесты и насилие разрушили его статус-кво, и теперь Лукашенко может сохранить свою власть только с помощью насилия, - добавляет другой участник дискуссии Наталья Чернышова, специалист по новейшей истории в Университете Винчестера, Великобритания (University of Winchester, UK). - Иными словами, `Александр Лукашенко должен очень много бегать, чтобы оставаться на месте».

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