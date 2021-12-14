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Министры иностранных дел ЕС договорились о новых санкциях против России

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  • 14.12.2021, 8:00
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Министры иностранных дел ЕС договорились о новых санкциях против России

Агрессия против Украины дорого обойдется российской экономике.

Министры иностранных дел стран Европейского союза договорились, что любая агрессия против Украины со стороны России повлечет за собой экономические санкции в отношении Москвы. Ранее с аналогичными заявлениями выступили НАТО и страны «Большой семерки», сообщает «Голос Америки».

«Страны Европейского союза единодушно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины», – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции после совещания министров.

«Все министры сегодня очень четко заявили, что любая агрессия против Украины повлечет за собой политические последствия и дорого обойдется России в экономическом плане», – добавил он.

В июле 2014 года ЕС и США ввели санкции против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики. Теперь они рассматривают дальнейшие меры на случай, если Россия попытается вторгнуться в Украину.

Боррель ранее заявил: «Мы вместе с США и Великобританией изучаем, какие (санкции) могут быть введены в скоординированном порядке, а также когда и как это может быть сделано».

Россия заявляет, что не собирается вторгаться в Украину, и обвиняет Киев в развертывании половины украинской армии для борьбы с сепаратистами.

«Мы убеждены, что Россия действительно готовится к полноценной войне против Украины. Это беспрецедентное событие – пожалуй, со времен Второй мировой войны, – заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. – И если идет речь о беспрецедентной атаке... это означает, что и ответ западных стран должен быть беспрецедентным».

Как сообщили агентству Reuters европейские дипломаты, на совещании обсуждалось потенциальное постепенное усиление любых санкций, начиная с запретов на въезд в страны блока и замораживания активов российских политиков до блокировки финансовых и банковских связей с Россией.

Также рассматриваются такие варианты, как введение санкций против газопровода «Северный поток – 2» и российских государственных оборонных и энергетических компаний или расторжение контрактов на поставку природного газа.

По словам дипломатов, подобные шаги, вероятно, будут рассмотрены только в том случае, если Россия попытается начать полноценное военное вторжение в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию, что западный военный альянс твердо поддерживает Украину.

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