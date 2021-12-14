Министры иностранных дел ЕС договорились о новых санкциях против России

Министры иностранных дел ЕС договорились о новых санкциях против России2
- 14.12.2021, 8:00
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Агрессия против Украины дорого обойдется российской экономике.
Министры иностранных дел стран Европейского союза договорились, что любая агрессия против Украины со стороны России повлечет за собой экономические санкции в отношении Москвы. Ранее с аналогичными заявлениями выступили НАТО и страны «Большой семерки», сообщает «Голос Америки».
«Страны Европейского союза единодушно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины», – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции после совещания министров.
«Все министры сегодня очень четко заявили, что любая агрессия против Украины повлечет за собой политические последствия и дорого обойдется России в экономическом плане», – добавил он.
В июле 2014 года ЕС и США ввели санкции против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики. Теперь они рассматривают дальнейшие меры на случай, если Россия попытается вторгнуться в Украину.
Боррель ранее заявил: «Мы вместе с США и Великобританией изучаем, какие (санкции) могут быть введены в скоординированном порядке, а также когда и как это может быть сделано».
Россия заявляет, что не собирается вторгаться в Украину, и обвиняет Киев в развертывании половины украинской армии для борьбы с сепаратистами.
«Мы убеждены, что Россия действительно готовится к полноценной войне против Украины. Это беспрецедентное событие – пожалуй, со времен Второй мировой войны, – заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. – И если идет речь о беспрецедентной атаке... это означает, что и ответ западных стран должен быть беспрецедентным».
Как сообщили агентству Reuters европейские дипломаты, на совещании обсуждалось потенциальное постепенное усиление любых санкций, начиная с запретов на въезд в страны блока и замораживания активов российских политиков до блокировки финансовых и банковских связей с Россией.
Также рассматриваются такие варианты, как введение санкций против газопровода «Северный поток – 2» и российских государственных оборонных и энергетических компаний или расторжение контрактов на поставку природного газа.
По словам дипломатов, подобные шаги, вероятно, будут рассмотрены только в том случае, если Россия попытается начать полноценное военное вторжение в Украину.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию, что западный военный альянс твердо поддерживает Украину.