Политолог: 2020 год стал рассадником невыносимых испытаний для Ермошиной 5 14.12.2021, 8:05

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Лидия Ермошина

Фото: bymedia

О мотивах отставки главы Борщеварки.

Лукашенко сменил руководителя Центральной избирательной комиссии. Вместо Лидии Ермошиной структуру возглавил экс-министр образования, коммунист Игорь Карпенко.

Ермошина – долгожитель властных структур. На своей должности она находилась с декабря 1996 года.

«Филин» спросил у политолога и академического директора BISS Петра Рудковского о значении этой кадровой перестановки.

– Убежден, что больше всего в этом была заинтересована сама Ермошина. События 2020 года стали для нее рассадником невыносимых испытаний, даже с учетом ее опыта и упорства.

Новое приключение с референдумом, которое не исключает ряда сюрпризов, могло оказаться слишком большим бременем для ее психики.

И сам факт замены человека здесь не означает никаких изменений в электоральной/плебисцитной политике. Основная функция осталась прежней: наблюдение за избирательным процессом.

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