Археологическая сенсация: недалеко от Берлина нашли золото кельтов 14.12.2021, 8:10

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Монеты дают уникальную возможность «заглянуть в прошлое».

В небольшой деревне Баиц, что в федеральной земле Бранденбург, сделана выдающаяся археологическая находка. Министр по делам науки, исследований и культуры земли Манья Шюле (Manja Schüle) назвала это настоящей "сенсацией". Еще никогда Бранденбург не видел таких сокровищ кельтов. "Эта 41 монета - неисчерпаемый источник информации и возможность заглянуть в наше прошлое", - заявила немецкий политик, передает dw.com.

Золотые монеты кельтов

Золото кельтов было найдено в Бранденбурге. Для ученых уже один этот факт - загадка

Специалист по античным монетам Марьянко Пилекич (Marjanko Pilekic) обратил внимание на тот факт, что место нахождения монет расположено далеко за пределами территории обитания кельтов в Западной и Центральной Европе. Поэтому новая находка ставит перед учеными непростую задачу: найти объяснение тому, как монеты попали в этот регион. Первые одиннадцать монет нашел Вольфганг Херкт (Wolfgang Herkt), который занимается уходом за археологическими памятниками на общественных началах. Он гордится тем, что смог внести свой вклад в изучение истории региона.

Монеты были найдены в поле совершенно случайно - археологических работ на тот момент там не проводилось. Именно поэтому местные политики подчеркнули важность роли частных лиц, которые занимаются уходом за археологическими памятниками, - таких, как Вольфганг Херкт.

Монета кельтов

Несмотря на то, что он по роду своей деятельности довольно часто находится на территории возможных археологических захоронений, тот факт, что именно ему посчастливилось найти золото кельтов, Вольфганг считает чистой удачей. "Это совершенно исключительная находка, - говорит он, - так повезти может только один раз в жизни!"

Дальнейшие раскопки, проводившиеся археологами, позволили откопать еще 30 монет, а также обнаружить следы поселения, относящегося к ясторфской культуре. Возраст найденных золотых момет оценивается в более чем два тысячелетия. Монеты сделаны из золота с небольшим добавлением серебра и меди.

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