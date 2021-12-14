Лукашенко дважды предал Путина 14.12.2021, 8:17

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Диктатор доставляет огромное количество неудобств Кремлю.

Соглашение в контексте сделки Путин-Лукашенко-Байден накрылось "Азаренком", пишет телеграм-канал CYNIC.

Летом Путин пообещал Байдену в рамках женевской встречи "подготовить почву для решения вопроса". Срок закончится в декабре (точка подведена секторальными санкциями): пункт условно выполнен "референдумом". Потом следовал диалог с Нуланд, в рамках которого администрация пообещала проработать механизм изгнания Лукашенко в течение полугода. Срок кончается в марте. Эта же дата и является закрепленной в рамках российско-американских отношений.

Собственно именно с концом марта и связан перенос санкций по калию на 1 апреля, а не на более ранее число. Запад свою часть сделки исполняет.

Лукашенко уже успел опять угрожать Европе отключением энергетического потока, из-за чего бедному Пескову опять пришлось оправдываться перед Европой, что все контракты будут соблюдены. Лукашенко доставляет огромное количество неудобств в плане внешней политики. Как сказал хороший московский "друг": "Сашка, как г*вно в воронке - где ни стой, все равно вляпаешься".

Песков в связи с заявлениями Лукашенко о возможности перекрытия транзита газа заявил: надеемся, что РФ останется надежным поставщиком.

Потом Песков вынужденно сообщил, что Путин и Лукашенко опять организуют свидание (или встречу). Связана эта встреча не с энергетикой, а с референдумом, по которому и произошло второе крупное предательство, которое выставит Путина в глазах Штатов карикатурным персонажем, которым манипулирует колхозник.

Дело в том, что замена Ермошиной на разрушителя образования - это скрип коек борделя.

На видео из "Пула" отчетливо слышно, что референдум должен пройти в ближайшее время (мы обозначили дату - 27 февраля). Но по условиям "американской сделки" Лукашенко должен после референдума в кратчайшие сроки покинуть кресло правителя и провести новые выборы. О выборах должно быть объявлено в марте, после чего остается около 3 месяцев на их проведение (до июня - максимум).

Это по плану. Но Лукашенко плюет на схему, показывая, что Кремль его никак не контролирует, и он может издеваться над посетителями и жильцами бункера так, как ему вздумается. Референдум он для "затягивания времени" проведет (хотя есть риск вооруженной эскалации для его отмены - тут вся соль в поиске денег ). На встрече тет-а-тет с Путиным Лукашенко будет требовать деньги за референдум и за признание Крыма группой алкоголиков и желтых свиней.

Но тут опять следует проверка московской дальновидности. Лукашенко заявляет, что сначала (в 2023) пройдет "Единый день голосования", а затем уже будут новые президентские выборы. Эту информацию публикует главный рупор Дворца, чем на ходу срезает "сочинскую" схему транзита.

Вообще это редчайшая глупость такое публиковать. Как минимум, сейчас нельзя будет торговаться с Кремлем с "честным пионерским" все провернуть в марте, а теперь восточная сторона знает, что на спину "брату по окопу" Лукашенко наклеил транспорант с похабной надписью и выложил это в эфир.

Пока Лукашенко сморкался на Путина, он еще и очень незатейливо продвинул идею, что планирует сидеть на троне после "брата". Если в 2024 у Путина заканчивается срок полномочий (а дальше обсуждается транзит), то Лукашенко уже и о досрочных выборах успел забыть. А хочет он стать главой "союзного государства" и проскочить в другой Дворец, который то ли ничейный, то ли олигархический.

А после таких "изящных" ходов Лукашенко Запад все больше смотрит на "державника" как на "податливую субстанцию". И вскоре (в марте) после краха плана по Беларуси могут зазвучать голоса: "Ну и зачем нам разговаривать с Путиным, если он даже Лукашенко приложить не может?"

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