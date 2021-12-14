«Ждите Лиду с приклеенными усами в минском аэропорту» 5 14.12.2021, 8:20

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Борщ может запросто превратиться в тюремную баланду.

Лукашенко уволил главу ЦИК Лидию Ермошину.

На место «борщеварки» 13 декабря назначен Игорь Карпенко – лидер провластной Коммунистической партии, родом из России. До этого он занимал должность министра образования Беларуси.

Сайт Charter97.org посмотрел, что думают белорусы об уходе главной фальсификаторши страны.

«В участковых избирательных комиссиях идут очень большие скандалы. Многие бывшие члены комиссий наотрез отказываются от своего участия. Им уже обещают большие плюшки и денежные, и дополнительные отпуска, и прочие льготы. Лидка старая и вечно пьяная. Уже, видать, не справится. Вот и заменили на более крепкого мужичка».

«Прызначыў свайго сябра Карпенку: расейца, камуніста, хлуслівага, антыбеларуса, 100%-га саўка».

«А помните, как глава ЦИК в Боливии бежала из страны, переодевшись в мужчину? Ждите Лиду с приклеенными усами в минском аэропорту».

«Скоро борщ заменится на тюремную баланду. Будет хлебать в Гомельской колонии».

«Она больше не хочет руководить, столько проклятий невозможно не чувствовать или уже не может. А бывший министр образования почему? Да потому что о-о-очень надеются, что он имеет, знает кого назначать в комиссии среди учителей. Ведь большинство избирательных комиссий в школах... Это уже не крик системы, это уже ее вой. Ну что, бывшие подчиненные, готовы к новым трудовым подвигам или хватит?»

«Кастрюля перекрашена в красный цвет и торжественно передана главному коммуняке».

«Знают, кто конкретно замазан и именно этим будут шантажировать. Это предсказуемо. Это скрепы их мира — испачкать посильнее либо совратить деньгами наиболее падких, чтобы потом их шантажировать статьями и угрозами, что вас порвут, если я уйду».

«Напомню, как эта подлюга старая оказалась на этой должности: плешивый своим указом незаконно освободил Гончара и назначил эту женщину. Незаконно, ибо это мог сделать только Верховный Совет. С той минуты юридически все последующие «выборы» были незаконными, где стоит подпись этой негодяйки. И «выборы» самого усатого, и всех последующих так называемых депутатов в «парламент», а значит — все последующие «законы» были нелегитимными... до сегодняшнего дня».

«Очевидно, дела настолько плохи, что даже старая прожженная профурсетка не выдержала и запросилась в норку».

«Опасаются, что учителя не проявят должного рвения в фальсификациях-2022?»

«Назначение Карпенко на 100% подтверждает факт фальсификации выборов учителями и их начальниками. Хорошо сработало образование. Там все зациклено на политике. Вот и все назначения со дня выборов фальшивые. Кто есть кто понятно. Но карма есть карма. Ответят все либо перед законом, либо жизнь наклонит по полной. Руки у них в крови».

«Нелегитимный знает, как народ ненавидит борщеварку, поэтому не хочет рисковать, боится, что повторятся такие же протесты, как в августе 2020 года. Но наш народ не проведешь, знаем, что хрен редьки не слаще. Вместо одной борщеварки поставил такую же лживую борщеварку».

«События уходят в историю, а преступления остаются за теми, кто их совершил, пока они живы и после их смерти».

«Думает отстирать борщеварку, забудем, мол. Ошибается! Слишком далеко за грань зашла».

«А если подумать, то ей и нечего, собственно, добавить в плане наказания. Она сама себя уже вполне достаточно наказала. Сколько будет жить, будет знать, что и в историю вошла — дети будут ее изучать, что была такая. За харч, за борщ предала страну, людей и в первую очередь себя — свое достоинство, ниже уже просто некуда. Надеюсь, борщец того стоил, пусть хлебает…», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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