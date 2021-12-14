Матеуш Моравецкий: У нас припасены инструменты, которых точно боятся в Минске 2 14.12.2021, 8:22

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Матеуш Моравецкий

Они будут пущены в ход в случае эскалации на границе.

Варшава не будет тянуть с предложением европейским партнерам о введении новых санкций в отношении Минска, если кризис на польско-белорусской границе продолжит развиваться. Об этом предупредил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

«Мы точно знаем, что Беларусь опасается экономических санкций, боится торговой блокады. Эти инструменты у нас припасены», — сказал он на пресс-конференции в Будапеште, выступая по итогам встречи глав правительств стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам Моравецкого, тот факт, что эскалации в данный момент не наблюдается, позволяет надеяться на лучшее.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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