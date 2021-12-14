«От сулугуни до маскарпоне»: стало известно, где для белорусов будут делать имитацию санкционных продуктов 2 14.12.2021, 8:31

3,778

Ассоциация сельхозпроизводителей Италии приоткрыла тайны лукашенковксих «комбинаторов».

В Ассоциации сельхозпроизводителей Италии Coldiretti заявили, что эмбарго властей Беларуси на итальянские продукты может привести к увеличению количество поддельных товаров.

«Это решение ставит под угрозу экспорт итальянских продуктов питания в Беларусь, который в 2021 году достигнет общей стоимости 38 миллионов евро, согласно прогнозу Coldiretti, с увеличением на 23% за первые восемь месяцев года по сравнению с предыдущими 12 месяцами» — сказано в заявлении.

Там отмечено, что «беспокоит также заявление Лукашенко о том, что он намерен принять меры по уравновешиванию потребительского рынка, в том числе путем удовлетворения спроса продуктами белорусского производства».

В Coldiretti подчеркнули, что прекращение импорта грозит «увеличением производства поддельной продукции «Made in Italy»».

И заявили, что Беларусь стала «одним из основных поставщиков продуктов на российский рынок — от сыра скаморца до моцареллы, от сулугуни до маскарпоне — сразу после исчезновения настоящих в результате эмбарго, введенного 7 августа 2014 года указом президента Владимира Путина и неоднократно возобновляемого в ответ на решение Европейского союза о применении санкций в отношении Россия за войну в Украине».

«Прекращение импорта рискует способствовать дальнейшему увеличению производства и распространению имитаций, не имеющих ничего общего продуктами, произведенными в Италии, которые уже стоят более 100 миллиардов долларов на мировом рынке», — заявил президент Coldiretti Этторе Прандини.

Он добавил, что для того, чтобы защитить рекордный национальный агропродовольственный экспорт, необходимо «использовать всю дипломатическую энергию для преодоления ненужных конфликтов и защиты стратегического сектора страны и ЕС, пострадавшего от торговых споров, которые не имеют ничего общего с агропродовольственным сектором».

Кстати, в Европейском союзе действует защита географических указаний и гарантии традиционных особенностей — система правового регулирования использования интеллектуальной собственности. По сути, товарный знак. Всего три вида:

PDO (защищенное наименование места происхождения) предусматривает: абсолютное соблюдение рецептуры, использование строго оговоренного исходного сырья и изготовление продукты исключительно в обозначенном месте, где на производство влияют географические и климатические особенности, а также человеческий фактор.

PGI (защищенное географическое указание): абсолютное соблюдение рецептуры, использование строго оговоренного исходного сырья, место производства может быть изменено, но должно находится в пределах региона.

TSG (гарантия традиционности): абсолютное соблюдение рецептуры и технологического процесса; производство может находиться за пределами региона.

Италия имеет 291 продукт с зарегистрированными PDO, PGI и TSG. Среди них, например:

сыры (все — PDO): Азиаго (Венеция), Битто (Ломбардия), Бра (Пьемонт), Качокавалло (несколько регионов), Casciotta d’Urbino (Марке), Пекорино Сардо (Сардиния), Fontina (Валле-д’Аоста), Горгондзола (Ломбардия), Грана падано (несколько регионов), Пармезан (несколько регионов);

оливковое масло (PDO): Bruzio (Калабрия), Кьянти и Лукка (Тоскана), Monti Iblei (Сицилия);

мясные деликатесы (PGI, если не указано иное): Лардо (Тоскана), Мортаделла (Болонья), Салями S. Angelo (Сицилия), Прошутто (Парма, PDO);

уксус: Бальзамический уксус (Модена, PGI);

овощи и фрукты: Кровавые апельсины (Сицилия, PDO), лигурийский базилик (PDO), красный лук (Калабрия), сладкие оливки Nocellara del Belice (Сицилия);

выпечка и пасты: Coppia ferrarese (рус. Парочка из Феррары, Феррара, PGI), Pane di Altamura (Апулия, PDO).

По системе TSG в Италии зарегистрировано только 2 продукта: сыр Моцарелла (из молока коров) и неаполитанская пицца.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».