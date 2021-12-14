В Беларуси установили размер выплат для стукачей-ябатек

В Беларуси установили размер выплат для стукачей-ябатек3
- 14.12.2021, 8:35
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Почем нынче «30 сребреников»?
Лукашенковское «правительство» утвердило положение о порядке выплаты денежного вознаграждения «общественным инспекторам». Оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 15 декабря.
Согласно документу, могут поощряться путем выплаты им денежного вознаграждения «общественные инспектора», которые оказывают активное содействие Комитету государственного контроля и его территориальным органам.
Активное содействие может выражаться в форме:
успешного выполнения заданий (поручений) органов КГК;
личного вклада в общие результаты работы при проведении органами КГК аналитических и контрольных мероприятий;
своевременного и качественного выполнения своих обязанностей;
инициативы, проявленной при оказании содействия органам КГК.
Решение о поощрении принимают председатель КГК и председатели комитетов госконтроля областей.
Выплата будет осуществляться, как правило, по итогам работы органов Комитета за календарный год в размере до 20 базовых величин (в настоящий момент 580 рублей. — ред.). «За особые заслуги, выполнение заданий особой важности и сложности» может быть дополнительная выплата вознаграждения в размере до 10 базовых величин (290 рублей. — ред.).
Кто такие «общественные инспектора»?
Лукашенко 10 сентября подписал указ «Об общественных инспекторах» — согласно документу, на базе КГК создается система общественных инспекторов.
Ими могут быть достигшие 25-летнего возраста граждане Беларуси, имеющие высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование и способные по своим личным, моральным и деловым качествам выполнять задачи и функции, возложенные на органы КГК.
Оказывать содействие контролирующим органам инспектора будут на общественных началах в свободное от работы (военной службы, службы), учебы время. Им будет выдаваться соответствующее удостоверение.