Медики развеяли самый опасный миф о коронавирусе 1 14.12.2021, 8:41

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У некоторых людей во время пандемии сформировались неправильные убеждения.

Главный миф о коронавирусе заключается в том, что люди считают инфекцию безвредной и не опаснее гриппа.

Об этом рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН и профессор Сергей Нетесов, пишет cursorinfo.co.il.

«Это, как я считаю, главный миф, который во многом в этом году развеян, потому что у нас сейчас умирает по тысяче человек в день», — подчеркнул специалист.

По словам Нетесова, такого количества летальных исходов при гриппе за последние 50 лет никогда не было.

Еще один опасный миф о коронавирусе заключается в том, что вакцинация не остановит пандемию, отметил вирусолог и инфекционист Николай Малышев.

«Вроде все для разрушения этого мифа сделано и делается, и все равно мы видим, что пока ни шатко ни валко», — пояснил он.

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