Криминальные парадоксы белорусской экономики 14.12.2021, 8:51

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Необычный случай произошел в Лидском районе.

Когда в одном из медицинских учреждений Лидского района сломался служебный УАЗ, 40-летний водитель стал доставлять врача на дом к пациентам на своем личном автомобиле, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Мужчина быстро заметил, что работа на личном автомобиле гораздо комфортнее, а также выгоднее. Расход УАЗа — 16,4 литра АИ-92 на 100 км, а у его дизельного авто — 7 литров на 100 км.

Водитель вносил в путевые листы фактические данные о пробеге. А вот что касается расхода топлива, то тут он вносил ложные сведения о списании его на УАЗ. В это время служебное авто находилось в гараже в неисправном состоянии.

В итоге схему раскрыли, Мужчина частично возместил ущерб, но был осужден по ч. 1 ст. 211 УК РБ (присвоение и растрата). Приговор — лишение права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением товарно-материальными ценностями, на 4 года со штрафом в 2030 BYN, его автомобиль был конфискован. Также с водителя взыскивают имущественный вред в 3149 BYN.

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