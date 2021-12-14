Названы три продукта на завтрак, которые эффективно снижают уровень холестерина 14.12.2021, 9:09

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Список составили диетологи из Великобритании.

Следующие три продукта британские специалисты рекомендуют есть на завтрак в рамках здорового сбалансированного питания, пишет healthinfo.ua.

Хлеб из непросеянной муки или цельнозерновой. Для людей с высоким уровнем холестерина этот сорт хлеба является предпочтительным (по сравнению с белым). В таком продукте содержится много пищевых волокон, то есть, клетчатки. По мнению экспертов, взрослые должны стремиться к потреблению не менее 30 граммов клетчатки ежедневно, она препятствует активному усвоению холестерина кишечником, зато способствует его выведению со стулом.

Цельнозерновые крупы или отруби. Они также являются богатым источником клетчатки и потому эффективно помогают снижать его уровень. Чтобы добиться уменьшения концентрации «плохого» холестерина ЛПНП, полезно употреблять от 5 до 10 граммов или более растворимой клетчатки в день.

Овес. Овсяное зерно содержит растворимый тип клетчатки, которая особенно эффективна для снижения уровня холестерина, поскольку присоединяется к липопротеинам низкой плотности (ЛПНП) в пищеварительном тракте и помогает вывести их из организма вместе с калом. NHS рекомендует овес и ячмень в качестве полезных для контроля холестерина продуктов.

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