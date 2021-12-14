«На сыры, оливки и хамон будем ходить, как в кино» 7 14.12.2021, 11:26

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Минчане — о продуктовом эмбарго.

В Беларуси с 1 января начнет действовать продовольственное эмбарго «на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны». А пока импортные продукты еще не исчезли из торговых сетей, отечественные тоже не радуют и устанавливают грустные антирекорды по росту в цене.

Корреспондент «Салідарнасці» прошлась по столичным магазинам крупных сетей и посмотрела, есть ли ажиотаж на будущую «запрещенку», как подорожали традиционные новогодние угощения и заметен ли на полках очередной запрет на вывоз муки.

Бельгийские и нидерландские груши, итальянские и испанские мандарины и клементины, польские яблоки – импортные овощи и фрукты пока еще в изобилии лежат в минских гипермаркетах.

И хотя премьер-министр Роман Головченко уверял, что уже сейчас есть поставки из стран, не попавших под эмбарго, фруктово-овощных позиций из дружественных Турции и ЮАР мы насчитали куда меньше. Впрочем, скоро сказка сказывается, а в реальности новые поставщики по щелчку пальцев не находятся – посмотрим, что будет после нового года.

Белорусские овощи здесь тоже есть, но вот цена их вовсе не радует: огурцы – 8 рублей, почти вдвое дороже перуанских гранатов.

Белокочанная капуста – 2 рубля за килограмм (а квашеная 3,5), больше 2 рублей – фасованные картошка, морковка и свекла. С такими темпами привычный белорусам винегрет станет, пожалуй, гораздо более дорогим и праздничным блюдом, чем традиционный «оливье».

– С ума сойти, – растерянно выдыхает молодая женщина с коляской, разглядывая прилавок с готовыми салатами, – вареная свекла 5 рублей стоит…

– Дочь, а на гречку ты цены видела? – спрашивает ее пожилая спутница. – Пойдем, полюбуешься – дешевле 3 рублей уже нет ничего.

Сворачивая к крупам, убеждаемся в наблюдательности женщин – более того, обнаруживаем «гречку-рекордсмен» из России – пачка 0,8 кило стоит почти 9 рублей.

Кстати, неприятный сюрприз ожидает и на соседних полках с бакалеей: сахар белорусских производителей незаметно подорожал до 1,68 рубля за килограмм, а на полках с мукой лишь в одном из четырех магазинов нашлась привычная лидская – хотя более дорогих и менее известных аналогов хватает.

…Среди белорусских сыров почти затерялись несколько видов швейцарского – пармезан и чеддер стоят 40 и 52 рубля соответственно, и, судя по нетронутым корзинкам с нарезкой, покупателей на будущую «запрещенку» немного.

Покупатели в рыбном отделе тоже разочарованы, и обсуждают, что исландская печень трески за 16,5 рублей баночка – это как-то слишком круто, а в магазинном аквариуме ровно за такую же цену плавает живая радужная форель.

Впрочем, рыба и рыбные продукты под эмбарго не попали, просто сильно подорожали за год – видимо, в правительстве не готовы угробить отечественные перерабатывающие предприятия, отказаться от красной икры и видеть рыбий жир только в витаминах.

…Из кондитерских секций магазинов совсем скоро могут исчезнуть швейцарские шоколадки и конфеты Lindt и Toblerone, бельгийские шоколадные «ракушки», немецкие Schogetten, жевательные мармеладки Harribo родом из Венгрии. Возможно, поэтому здесь уже сейчас ажиотаж – довольно активно разбирают как подарочные коробочки, так и конфеты на вес.

– Я так люблю эту марку, – вздыхает немолодая женщина, выбирая швейцарскую темную шоколадку с перцем, – а она стоит столько, что впрок не накупишься.

– Ну, перейдешь на «Коммунарку», – предлагает муж.

– Да-да, «Коммунарка» тоже шоколад. Только это все равно, что ты в машину белорусское моторное масло зальешь вместо немецкого! – Кивает женщина, и спор тут же прекращается. – С теперешними запретами все идет к тому, чтоб наши дети мандарины видели, как мы, раз в год на праздник. А на сыры, оливки и хамон ходили, как в кино: скоро во всех магазинах страны новая версия фильма «Приходи на меня посмотреть»…

В мясных отделах, рассказывают рачительные хозяйки, время от времени исчезают цыплята, остаются лишь более дорогие «запчасти».

– Из всех мясных продуктов, по моим наблюдениям, чуть-чуть дешевле стал только говяжий язык – если пару лет назад цена до 25 рублей за кило доходила, то сейчас можно найти за 18-20, – говорит одна из женщин. – Но вообще на новогодний стол с каждым годом, как ни старайся и по акциям ни ходи, рублей на 20-30 больше уходит.

Топ-3 странных подарков

Торговые сети все активнее готовятся к Новому году, и столичные гипермаркеты уже буквально завалены подарками – сладостями, косметическими наборами, алкоголем и милыми сувенирами разной степени полезности.

Например, самый бюджетный набор конфет от белорусского производителя мы обнаружили по цене 4,5 рублей – правда, и сладостей в картонной упаковке всего 300 граммов. А вот в подарке, который стоит без малого 55 рублей – 1350 граммов, но в основном покупатель заплатит не за начинку, а за «оболочку» – мягкую игрушку-подушку в виде медведя. Конфетный рюкзак в виде тигра на 0,3 кило легче и на 10 рублей дешевле.

Но попадаются и, скажем так, странные варианты новогодних сувениров. Например, в одном из магазинов мы заметили елочные шары… с государственным флагом и гербом.

Сладости тоже бывают разные – кто-то предпочитает шоколад заморский, а кто-то (наверное) – вот такой молочный отечественный. Зато в пять-шесть раз дешевле швейцарского.

Ну что ж, с наступающим…

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